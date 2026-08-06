Latina: scoperta una raffineria di cocaina, 5 arresti

LATINA (ITALPRESS) – Una vera e propria raffineria di cocaina è stata scoperta dai carabinieri, a Latina. Arrestate 5 persone. Si tratta di 2 cittadini italiani, 1 cittadino olandese, 1 cittadino colombiano e 1 cittadino albanese. Tutti devono rispondere, a vario titolo, di detenzione e produzione di sostanze stupefacenti. All’interno dell’abitazione in uso ai fermati, in via Antonio Pennacchi, i carabinieri hanno trovato e sottoposto a sequestro 18 involucri contenenti complessivamente circa 18,2 chili di cocaina, la somma in contanti di 8.810 euro, una macchina conta-soldi, due orologi di lusso, vari gioielli e preziosi, 6 smartphone, un computer portatile, fogli manoscritti riportanti la contabilità dell’attività illecita, una pistola ad aria compressa, uno sfollagente telescopico e un taser. I successivi e approfonditi controlli nelle pertinenze esterne dell’immobile hanno permesso di scoprire, abilmente occultata tra la fitta vegetazione, una vera e propria raffineria di cocaina. vbo/mca3

(fonte video: Carabinieri)

Navigazione articoli