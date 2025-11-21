Attualità Cronaca Video

Cagliari: scoperta a una boutique clandestina, denunciato un 37enne

Nov 21, 2025


CAGLIARI (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Cagliari ha completato un’operazione contro la contraffazione. Le Fiamme Gialle hanno eseguito un blitz nel quartiere di Is Mirrionis, dove è stata scoperta una boutique clandestina di abbigliamento. L’attività commerciale illecita veniva celata all’interno di un prefabbricato in un’area di parcheggio privata, ma il via vai dei clienti non è sfuggito ai militari della Compagnia Pronto Impiego, coordinati dal Gruppo di Cagliari. Ed è stato proprio un cliente ad essere sorpreso per primo con la merce contraffatta, fermato dopo aver appena effettuato delle compere nel negozio. Da qui l’intervento nel locale, dove sono stati posti sotto sequestro 2.300 capi d’abbigliamento, scarpe e accessori che riproducevano marchi come Balenciaga, Bulgari, Burberry, Chanel, Dior, Fendi, Givenchy, Gucci, Hermes, Kenzo, Lacoste, Louboutin, Louis Vuitton, Miu Miu, Prada, Versace, Yves Saint Laurent e molte altre.

xd4/tvi/mca2
Fonte video: Guardia di Finanza

