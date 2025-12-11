Attualità Sport Video

Il ministro Schillaci: “Il nuovo laboratorio antidoping Fmsi sarà utile per le Olimpiadi”

Dic 11, 2025
ROMA (ITALPRESS) – “Un laboratorio di eccellenza, in grado di fare delle analisi molto sofisticate, un messaggio positivo per tutta la nazione, per il mondo sportivo in particolare, al quale tenevamo molto. In tempi stretti, grazie alla collaborazione di tante istituzioni, è stato possibile realizzarlo e credo che sarà molto utile per queste Olimpiadi che arrivano”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, a margine dell’inaugurazione del nuovo laboratorio antidoping Fmsi nel quartiere Torre Maura a Roma.mec/gm/mca2/gtr

