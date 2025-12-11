Attualità Cronaca Video

Milano: arrestato un 15enne per calci e pugni ad un coetaneo a scopo di rapina

Dic 11, 2025
MILANO (ITALPRESS) – Un quindicenne è stato arrestato a Milano dalla Polizia di Stato con l’accusa di rapina. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio dell’8 dicembre, tra le stazioni metropolitane di Bisceglie e Inganni, lungo la linea M1. Intorno alle 16, una pattuglia del Commissariato Lorenteggio è intervenuta per una lite tra giovanissimi sulla banchina di Inganni. Gli agenti hanno fermato due ragazzi di 15 anni, uno dei quali, egiziano, ha raccontato di essere stato poco prima aggredito e rapinato in un parcheggio sotterraneo della fermata Bisceglie. Secondo il racconto della vittima, un gruppo di coetanei lo avrebbe colpito con calci e pugni, portandogli via alcuni acquisti appena fatti, il giubbotto e il portafoglio. Il ragazzo avrebbe inseguito e raggiunto gli aggressori mentre scendevano verso i treni, a quel punto è scoppiata una colluttazione: l’egiziano è riuscito a bloccare uno dei ragazzi, mentre gli altri sarebbero riusciti a fuggire con la refurtiva, salendo su un convoglio. Il giovane fermato è stato arrestato, proseguono le ricerche degli altri membri del gruppo.
