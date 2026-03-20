Il governatore Schifani: “Avanti con i termovalorizzatori per cambiare la gestione dei rifiuti”





PALERMO (ITALPRESS) – “Cari siciliani, l’Europa ha detto sì al piano regionale dei rifiuti e adesso si fa ancora di più sul serio. Andiamo avanti con i termovalorizzatori per cambiare davvero la gestione dei rifiuti in Sicilia. Basta discariche, costano troppo e fanno male all’ambiente. Abbiamo lavorato a questo piano, atteso da molti anni, dall’inizio della legislatura, anche con grandi resistenze da parte di chi evidentemente aveva interesse a non scardinare questo sistema attuale. Ora abbiamo il via libera da Bruxelles, un via libera che ci riempie di orgoglio per il buon lavoro fatto fino adesso. Negli ultimi giorni il Governo nazionale ha anche prorogato di tre anni il mio incarico di commissario straordinario e io lo individuo come un segnale chiaro per proseguire su questa strada senza fermarci”. Così Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana, dopo che Bruxelles ha dato parere favorevole al Piano regionale dei rifiuti. “Due impianti moderni di termovalorizzazione a Palermo e Catania – spiega – per chiudere finalmente il ciclo dei rifiuti tra differenziata, riuso ed energia, perché produrranno anche energia i termovalorizzatori. I progetti arrivano entro aprile, le gare a fine anno. L’anno prossimo inizio dei lavori. Questo nuovo sistema non solo sarà più sostenibile, ma permetterà anche un contenimento dei costi per i cittadini, perché il nostro obiettivo è quello di ridurre la Tari, oggi appesantita dalle spese elevate delle discariche e del trasporto dei rifiuti. Adesso si accelera, senza più rinvii, e nei prossimi giorni avremo novità anche per il nuovo polo pediatrico di eccellenza di Palermo, un sogno che si avvera, si partirà prestissimo”, aggiunge. vbo/mca3

(fonte video: Regione Siciliana)