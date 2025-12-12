Attualità Cronaca

Roma: scavi clandestini e ricettazione di beni archeologici, 56 arresti

Di

Dic 12, 2025

ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Gruppo Tutela Patrimonio Culturale di Roma, supportati dai Reparti territoriali competenti, stanno eseguendo 56 ordinanze di custodia cautelare emesse dai Tribunali di Catania e di Catanzaro nei confronti di altrettante persone responsabili, a vario titolo, di far parte di gruppi criminali dediti agli scavi clandestini e alla ricettazione di beni archeologici trafugati. Oltre 200 i militari impegnati.
– foto ufficio stampa Carabinieri –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Politica

Von der Leyen: “Per l’Ucraina serve una pace giusta e duratura”

Dic 12, 2025
Attualità Curiosità IN EVIDENZA

Birra artigianale piemontese, stanziati dalla Regione 215.000 euro per la promozione

Dic 12, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

Meloni ha ricevuto il premio Thatcher: “Sono un soldato al servizio di un’idea”

Dic 12, 2025

Ti sei perso...

Attualità IN EVIDENZA Politica

Von der Leyen: “Per l’Ucraina serve una pace giusta e duratura”

Dic 12, 2025
Attualità Cronaca

Roma: scavi clandestini e ricettazione di beni archeologici, 56 arresti

Dic 12, 2025
IN EVIDENZA

Maxi sequestro di cocaina al porto di Civitavecchia

Dic 12, 2025
IN EVIDENZA

Tg News – 12/12/2025

Dic 12, 2025