Civitavecchia: maxi sequestro di cocaina al porto

Dic 12, 2025


CIVITAVECCHIA (ITALPRESS) – Duro colpo al narcotraffico nel porto di Civitavecchia. Nel corso di una serie di controlli svolti da Polizia di Frontiera, Guardia di Finanza di Roma e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stato sequestrato un ingente carico di cocaina purissima, pari a circa 138 chilogrammi, nascosto all’interno del carico di un Tir appena sbarcato da una nave proveniente da Barcellona. All’interno di sei voluminosi sacchi industriali contenenti plastica riciclata, sono stati trovati dagli inquirenti 120 panetti di cocaina. Il presunto corriere, un bosniaco di 42 anni residente in Slovenia, è stato arrestato per traffico di sostanze stupefacenti aggravato dall’ingente quantitativo. La droga, dopo essere stata tagliata e preparata avrebbe potuto generare con la vendita al dettaglio nelle piazze di spaccio, profitti illeciti fino a circa 15 milioni di euro.

