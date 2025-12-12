Bagnasco “L’Italia può sviluppare ulteriormente la cooperazione con l’Africa”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Africa è in una posizione ottimale per continuare a giocare il suo ruolo di cerniera tra questa macro-regione e l’Italia stessa e tutta l’Europa. La qualità della nostra industria e della nostra imprenditorialità è molto riconosciuta e siamo assolutamente nella posizione di poter sviluppare ulteriormente questi mercati che hanno già un valore molto grande nella nostra bilancia di import-export. Il supporto che le istituzioni ci danno attraverso varie iniziative – il Piano Mattei sicuramente, il Global Gateway a livello europeo e il corridoio IMEC a livello transgeografico – sono altri elementi importanti, aggiungono stabilità al contesto e la stabilità per gli imprenditori è un valore sempre molto importante”. Così Enrico Maria Bagnasco, presidente di Confindustria Assafrica & Mediterraneo, a margine dell’assemblea pubblica a Roma.

