IN EVIDENZA

Volandri “Sinner aveva ragione, l’Italtennis è comunque una squadra forte”

Di

Dic 12, 2025


MILANO (ITALPRESS) – “Aveva ragione Sinner, rimanevamo comunque una squadra forte, è una vittoria diversa dalle altre, forse la più sentita insieme alla prima, diversa ma altrettanto emozionante. La Davis non la vinci sempre con il numero uno o il due del mondo, ma la vinci con tanti giocatori. Di questo siamo orgogliosi, abbiamo una rosa che mi mette in difficoltà ma che poi fa la differenza nel vincere”. Lo ha dichiarato il capitano dell’Italia di tennis, Filippo Volandri, intervenuto ai Gazzetta Awards 2025, in merito alla vittoria della nazionale in Coppa Davis.
pia/ari/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Bagnasco “L’Italia può sviluppare ulteriormente la cooperazione con l’Africa”

Dic 12, 2025
IN EVIDENZA

Volandri “Vincere tre Davis consecutive una straordinaria impresa”

Dic 12, 2025
IN EVIDENZA

America Week – Episodio 45

Dic 12, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Bagnasco “L’Italia può sviluppare ulteriormente la cooperazione con l’Africa”

Dic 12, 2025
IN EVIDENZA

Volandri “Sinner aveva ragione, l’Italtennis è comunque una squadra forte”

Dic 12, 2025
IN EVIDENZA

Volandri “Vincere tre Davis consecutive una straordinaria impresa”

Dic 12, 2025
IN EVIDENZA

America Week – Episodio 45

Dic 12, 2025