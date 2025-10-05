Savigliano: ‘Aspettando Meating’ 2025 si arricchisce di appuntamenti per ogni palato

Un ricco calendario di appuntamenti, di diverso genere e di alto livello, andrà ad arricchire “Aspettando Meating: percorsi di carne bovina piemontese”, in programma da venerdì 10 a domenica 12 ottobre 2025 a Savigliano. La Fondazione Ente Manifestazioni, infatti, allestirà in piazza del Popolo, dove si svolge la 2^ edizione della rassegna, due spazi: un’Area Meating Experience, nella quale saranno protagonisti soprattutto gli show-cooking promossi da chef rinomati e associazioni di settore; un’Area Meating Talk, che vedrà alternarsi convegni, conferenze, presentazioni non solo per addetti ai lavori ma anche adatte ad un pubblico generalista. La partecipazione a tutti gli eventi è libera e gratuita fino ad esaurimento posti, per gli show-cooking è consigliata la prenotazione https://www.entemanifestazioni.com/meating-di-cotte-e-di-crude.

INFO – telefono: 0172-712536; email: [email protected].

