Salvini: “Non è il momento di togliere i militari dalle strade e dalle stazioni”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono contento di quello che stiamo facendo. Sicuramente non è il momento per togliere militari dalle strade e dalle stazioni. Anzi c’è bisogno di ancora più divise”. Lo ha detto, a proposito del decreto sicurezza, il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini. Intervenuto al convegno ‘Visione turismo’, organizzato dalla Lega nella sala Koch di Palazzo Madama. “È un errore in questo momento tagliare ‘Strade sicure’ e togliere militari dalle strade”.xl5/sat/mca2

