Dalla Regione 1,1 milioni di euro per le aree omogenee delle province di Alessandria e Asti

Raimondo Bovone

Gen 13, 2026 , , , , , ,

La Regione Piemonte ha assegnato 1,1 milioni di euro, dei Fondi di Sviluppo e Coesione, alle Aree Omogenee delle Province di Asti e Alessandria, destinati a finanziare progetti con ricadute sovracomunali. I fondi permetteranno di finanziare 9 progetti che, insieme al contributo di ogni ente, porteranno sui territori oltre 1,3 milioni euro di investimenti. Le risorse sono state attribuite sulla base dei Piani di intervento presentati dalle Aree e valutati da una commissione regionale, secondo criteri definiti dalla Giunta. La ripartizione puntuale dei soggetti beneficiari individua 44 fra comuni e unioni beneficiari dei 5 milioni di premialità, a seconda della qualità e dell’impatto territoriale che ogni intervento avrà in ogni Area Omogenea.

GLI INTERVENTI – Provincia di Alessandria –
Comune di Alice Bel ColleArea Alto Monferrato Pista ciclabile Acqui Terme – Alice Bel Colle Contributo regionale concesso: € 50.000 (importo complessivo dell’opera: € 60.000)
Comune di Strevi Area Alto Monferrato Messa in sicurezza del territorio – ex SS 30 Contributo regionale concesso: € 50.000 (importo complessivo dell’opera: € 100.000)
Comune di TerzoArea Alto Monferrato Riqualificazione Piazza Don Luigi Savio, Contributo regionale concesso: € 50.000 (importo complessivo dell’opera: € 60.000)
Comune di BassignanaArea Bacino del Tanaro, Il ritmo del Tanaro Contributo regionale concesso: € 150.000 (importo complessivo dell’opera: € 171.500)
Unione dei Comuni ValcerrinaArea Monferrato Casalese e Terre di Po Museo Storico Truppe Alpine Contributo regionale concesso: € 300.000 (importo complessivo dell’opera: € 335.000).

GLI INTERVENTI – Provincia di Asti
Comune di Villanova d’Asti Area Monferrato Heritage UNESCO Valorizzazione territoriale e culturale Contributo regionale concesso: € 200.000 (importo complessivo dell’opera: € 227.000)
Comune di Canelli Area Terre di Langa e Monferrato RI.TU.A.L.E. UNESCO – A.R.R.E.D.O. Contributo regionale concesso: € 100.000 (importo complessivo dell’opera: € 111.200)
Comune di Castagnole delle LanzeArea Terre di Langa e Monferrato RI.TU.A.L.E. UNESCO – Land Art Contributo regionale concesso: € 100.000 (importo complessivo dell’opera: € 120.000)
Comune di Costigliole d’AstiArea Terre di Langa e Monferrato RI.TU.A.L.E. UNESCO – Enjoy & Rest Contributo regionale concesso: € 100.000 (importo complessivo dell’opera: € 115.500).

LE PAROLE – Così l’assessore Gian Luca Vignale: «Con questi ulteriori 5 milioni sosteniamo le priorità’ dei comuni piemontesi. La premialità riconosce il valore della concertazione e rafforza interventi che, in molti casi, sono già in fase di realizzazione, con effetti concreti per i territori».

L’assessore regionale Gian Luca Vignale

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

