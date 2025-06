Milano: arrestati un marocchino e un algerino che rubavano orologi di lusso in centro

MILANO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha eseguito un decreto di fermo nei confronti di un marocchino 25enne e di un algerino di 26 anni ritenuti responsabili della rapina, avvenuta il 3 luglio del 2022 a Milano, in via San Giovanni S.M., ai danni di un brasiliano, al quale veniva sottratto con violenza un orologio dal valore di circa 100.000 euro, e del furto con strappo, consumato l’1 luglio 2022 sempre a Milano, in corso Venezia, ai danni di un italiano al quale veniva sottratto un orologio Richard Mille, risultato poi copia non autentica.

Fonte video: Polizia di Stato