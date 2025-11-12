Roma: sgomberati 11 appartamenti occupati abusivamente

ROMA (ITALPRESS) – A distanza di pochi giorni dal primo intervento dello scorso 5 novembre, le Forze di polizia, con il concorso della Polizia di Roma Capitale, della Sala operativa sociale del Comune di Roma e dei Vigili del Fuoco, hanno fatto accesso nelle prime ore di questa mattina all’interno degli ultimi due immobili del complesso edilizio sito in via Eudo Giuglioli, da tempo oggetto di occupazione abusiva da parte di soggetti perlopiù sudamericani. Sono 11 le unità abitative sottratte all’illegalità e restituite all’ente proprietario dello stabile, coinvolgendo 44 persone dimoranti all’interno (10 minori).

Nel corso dei controlli, a carico di alcuni soggetti sono emersi provvedimenti da notificare legati a delitti precedenti, cui è stato dato corso. Le operazioni sono state orientate dalla Questura anche a dare assistenza alle famiglie dimoranti nei singoli alloggi.tvi/mca2

Fonte video: Polizia di Stato

