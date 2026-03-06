Attualità Cronaca Video

Roma: al Quarticciolo arrestati 6 pusher tunisini con droga nascosta in contatori e muri

Mar 6, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Sei spacciatori sono stati arrestati dalla Polizia di Stato al Quarticciolo, a Roma, dagli agenti del V Distretto Prenestino e delle Volanti, sorpresi nella flagranza della cessione o nella preparazione della consegna di dosi di droga ai clienti. I pusher avevano escogitato nascondigli ingegnosi: tra i contatori dell’acqua e della luce, in fori ricavati nei muri dei seminterrati o in scatole apparentemente abbandonate lungo le strade, facilmente accessibili per il recupero rapido delle sostanze. In due casi, i fornitori operavano in coppia secondo lo schema vedetta-cedente o suddividendosi le aree di vendita tra via Prenestina e via Ostuni. Due cittadini tunisini sono stati sorpresi con 150 dosi di crack e cocaina nascoste in un contatore dell’acqua, mentre altri due connazionali attingevano le dosi da un calzino e da un contenitore di latta riposto in un contatore della luce. Nei restanti interventi, i nascondigli erano costituiti da un foro nel seminterrato contenente 35 involucri di crack e una scatola con 7 dosi di hashish. Gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità giudiziaria e i sei indagati risultano ora gravemente indiziati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

