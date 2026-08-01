IN EVIDENZA

Medicina Top – 1/8/2026

Di

Ago 1, 2026


MILANO (ITALPRESS) – I sarcomi e i benefici della logopedia: sono i temi dell’ottantaseiesima puntata di Medicina Top. Marco Klinger intervista Ferdinando Cananzi, responsabile della Chirurgia Dei Sarcomi, Melanomi e Tumori Rari, dell’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, a Milano, e Professore associato di Chirurgia Generale all’Humanitas University di Milano, e Tiziana Rossetto, logopedista e dottoressa magistrale in Scienze della riabilitazione, presidente Federazione Logopedisti Italiani Associazione Tecnico Scientifica, iscritta nell’elenco delle società riconosciute dal Ministero della Salute. Infine, con Benedetta Viganò, esperta di mercato immobiliare, si analizzerà l’aspetto del benessere legato all’abitare nella casa “giusta”.

col3/gsl

Di

Articoli correlati

Almanacco Curiosità IN EVIDENZA

Sabato 1° agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Lug 31, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Crisi Ceuta, Sanchez “Attacco all’integrità della Spagna, useremo ogni risorsa”

Lug 31, 2026
IN EVIDENZA

Aeroporti di Catania e Comiso, al via la seconda fase della privatizzazione

Lug 31, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Medicina Top – 1/8/2026

Ago 1, 2026
Attualità Costume & Società Moda Primo Piano

L’arte della tavola a cielo aperto: eleganza e suggestioni sotto le stelle

Ago 1, 2026 Raimondo Bovone
Almanacco Curiosità IN EVIDENZA

Sabato 1° agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Lug 31, 2026 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Cina, capacità di stoccaggio energetico di nuova generazione +61% a fine giugno

Lug 31, 2026