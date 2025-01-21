Attualità Esteri Politica

Regno Unito, Canada e Australia riconoscono lo Stato palestinese

Set 21, 2025

ROMA (ITALPRESS) – Dal Regno Unito, dal Canada e dall’Australia nel giro di poche ore è arrivato l’annuncio del riconoscimento dello Stato di Palestina.
“Oggi, per ravvivare la speranza di pace tra palestinesi e israeliani e di una soluzione a due Stati, il Regno Unito riconosce formalmente lo Stato di Palestina”, scrive su X il primo ministro britannico Keir Starmer.
“Oggi il Canada riconosce lo Stato di Palestina”, annuncia il primo ministro canadese Mark Carney, che sempre sui social spiega: “Il Canada riconosce lo Stato di Palestina e offre la nostra partnership nella costruzione della promessa di un futuro di pace per entrambi gli Stati di Palestina e Israele”.
Per Carney “il Canada non si illude che questo riconoscimento non sia una panacea. Tuttavia, è pienamente coerente con i principi di autodeterminazione e i diritti umani fondamentali sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e con le politiche sostenute dal Canada da generazioni”.
Su X poco dopo stesso annuncio dal premier australiano Anthony Albanese, che in una dichiarazione congiunta con il ministro degli Esteri sottolinea: “Il riconoscimento della Palestina da parte dell’Australia, insieme a Canada e Regno Unito, fa parte di uno sforzo internazionale coordinato per dare nuovo slancio a una soluzione a due Stati, a partire da un cessate il fuoco a Gaza e dal rilascio degli ostaggi presi durante le atrocità del 7 ottobre 2023”.
Sia Regno Unito, che Canada e Australia evidenziano che “l’organizzazione terroristica Hamas non deve avere alcun ruolo in Palestina”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

