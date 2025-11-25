Attualità Economia IN EVIDENZA

Regione Piemonte: stanziati 58.7 milioni di euro per le fonti energetiche del 2026

DiRaimondo Bovone

Nov 25, 2025 , , ,

“Tra le priorità del prossimo triennio spiccano la necessità di promuovere sempre più misure di efficienza energetica per strutture e infrastrutture, incluse le reti di teleriscaldamento e d’illuminazione pubblica, l’utilizzo di energie rinnovabili, lo sviluppo di sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici ‘intelligenti’ a livello locale, diffondere le Comunità energetiche rinnovabili e realizzare il Progetto Bandiera ‘Hydrogen Valleys’”. Lo ha detto l’assessore all’Energia Matteo Marnati illustrando il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Si tratta della Macro area strategica 2 della Strategia regionale di sviluppo sostenibile, che intende favorire la transizione energetica e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico.

Per il Programma delle fonti energetiche si prevede uno stanziamento di 1,7 milioni per il 2026, di 1,6 per il 2027 e il 2028: fondi statali ed europei più 648.000 euro di contributo regionale fisso.
Per il Programma della politica regionale unitaria per energia e diversificazione delle fonti energetiche, si prevede per il 2026 uno stanziamento di 57 milioni (1,17 di fondi regionali, 52 di fondi Fesr 2021-2027 e 4 di fondi statali per Progetti Bandiera), di 41 milioni per il 2027 (1,17 di fondi regionali, 34 di fondi Fesr 2021-2027 e 6 di fondi statali per Progetti Bandiera) e di 35 milioni per il 2028 (1,17 di fondi regionali, 34 di fondi Fesr 2021-2027).

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Campania, Fico eletto presidente “Partiamo da investimenti in servizi e sanità”

Nov 24, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 25 novembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Nov 24, 2025 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Puglia, Decaro eletto presidente “Risultato straordinario, da domani al lavoro”

Nov 24, 2025
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Economia IN EVIDENZA

Regione Piemonte: stanziati 58.7 milioni di euro per le fonti energetiche del 2026

Nov 25, 2025 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Il Sassuolo si salva in extremis, 2-2 contro il Pisa

Nov 25, 2025
TOP NEWS

Como show, Torino travolto 5-1 e profumo d’Europa

Nov 24, 2025
TOP NEWS

Schlein “Partita alle prossime elezioni politiche è apertissima”

Nov 24, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x