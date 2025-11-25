Regione Piemonte: stanziati 58.7 milioni di euro per le fonti energetiche del 2026

“Tra le priorità del prossimo triennio spiccano la necessità di promuovere sempre più misure di efficienza energetica per strutture e infrastrutture, incluse le reti di teleriscaldamento e d’illuminazione pubblica, l’utilizzo di energie rinnovabili, lo sviluppo di sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici ‘intelligenti’ a livello locale, diffondere le Comunità energetiche rinnovabili e realizzare il Progetto Bandiera ‘Hydrogen Valleys’”. Lo ha detto l’assessore all’Energia Matteo Marnati illustrando il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Si tratta della Macro area strategica 2 della Strategia regionale di sviluppo sostenibile, che intende favorire la transizione energetica e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico.

Per il Programma delle fonti energetiche si prevede uno stanziamento di 1,7 milioni per il 2026, di 1,6 per il 2027 e il 2028: fondi statali ed europei più 648.000 euro di contributo regionale fisso.

Per il Programma della politica regionale unitaria per energia e diversificazione delle fonti energetiche, si prevede per il 2026 uno stanziamento di 57 milioni (1,17 di fondi regionali, 52 di fondi Fesr 2021-2027 e 4 di fondi statali per Progetti Bandiera), di 41 milioni per il 2027 (1,17 di fondi regionali, 34 di fondi Fesr 2021-2027 e 6 di fondi statali per Progetti Bandiera) e di 35 milioni per il 2028 (1,17 di fondi regionali, 34 di fondi Fesr 2021-2027).