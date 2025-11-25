Alessandria: per gli Asili Nido della provincia 175.000 euro dalla Regione

La Regione Piemonte investe 175.000 euro in provincia di Alessandria per estendere l’orario degli Asili Nido senza aumentare le tariffe. È l’ultima iniziativa della Giunta regionale a sostegno del reddito delle famiglie, con una misura mirata a finanziare l’ampliamento degli orari dei nidi senza aumentare le tariffe.

Questo il dettaglio dei Comuni beneficiari: Acqui Terme € 17.220 – Alice Bel Colle € 7.140 – Bistagno € 6.160 – Casale Monferrato € 34.440 – Cassine € 11.480 – Fubine Monferrato € 11.200 – Murisengo € 5.320 – Novi Ligure € 18.200 – Rivalta Bormida € 11.760 – Solero € 11.200 – Tortona € 14.700 – Valenza € 8.960 – Villalvernia € 16.840.

LE PAROLE – Così Silvia Raiteri, consigliere regionale di Fratelli d’Italia: «Anche i Comuni della provincia di Alessandria riceveranno risorse sufficienti per estendere il servizio alle famiglie, senza aumentarne i costi. La misura dimostra la serietà con cui questa Giunta regionale sostiene i territori e chi, ogni giorno, deve conciliare lavoro e vita familiare. Per le mamme che lavorano e per i genitori che hanno bisogno di maggiore flessibilità, questa è una risposta concreta, non uno slogan. Ringrazio il vicepresidente Elena Chiorino per l’attenzione costante ai bisogni delle comunità locali: con questo intervento si rafforzano i servizi educativi, si favorisce l’occupazione femminile e si contribuisce a contrastare lo spopolamento delle aree periferiche».







