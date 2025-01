Regione Piemonte: 543 milioni di euro in 3 anni a favore degli enti locali

L’importo in favore degli Enti locali piemontesi per il periodo 2025-2027 ammonta a circa 543 milioni di euro, provenienti da fondi regionali, statali, FESR e PNRR. Lo ha annunciato settimana scorsa l’assessore agli Enti locali, Enrico Bussalino, durante la riunione della Settima commissione.

Tra i fondi stanziati, circa 2,5 milioni sono destinati alle spese di funzionamento delle Province e della Città metropolitana di Torino. L’assessore ha spiegato che i contributi per le Unioni dei Comuni (montani, collinari e di pianura), la Regione ha stanziato 2.3 milioni, cui vanno aggiunti 2.5 milioni dello Stato.



LE PAROLE – Così l’assessore Bussalino: “Il sostegno agli Enti locali è una priorità strategica per la Regione Piemonte. Questi stanziamenti testimoniano il nostro impegno per assicurare risorse fondamentali ai territori, affinché rispondano con efficacia alle esigenze dei cittadini. Rafforzare il sistema delle autonomie locali significa investire nello sviluppo equilibrato e nella qualità di vita delle comunità.”

L’assessore Enrico Bussalino