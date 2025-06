Incendio al Viola Park di Bagno a Ripoli, 4 intossicati

FIRENZE (ITALPRESS) – I vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale e del distaccamento di Pontassieve, sono intervenuti nel comune di Bagno a Ripoli in via di Rosano presso il centro sportivo Viola Park, per un incendio che ha interessato il padiglione C Sud, dove si trovano le stanze che ospitano i giovani calciatori. Sul posto inviate due squadre di vigili del fuoco, due autoscale e autobotti, il carro aria e il funzionario per il coordinamento delle operazioni di soccorso per un totale di 20 unità. L’incendio che si è originato all’interno di una stanza, si è propagato al corridoio dove sono rimaste danneggiate alcune porte delle camere e al soffitto che è anche la copertura dell’edificio. Al termine delle operazioni di spegnimento l’edificio è stato reso non fruibile per i danni riportati. Sul posto intervenuto anche il personale sanitario che ha soccorso e trasportato in ospedale 3 ragazzi e un adulto accompagnatore per controlli per i fumi della combustione respirati.

