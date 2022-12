Per il 6° anno consecutivo la Regione Piemonte stanzia fondi per riqualificare fiumi e laghi regionali, con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro. Questa edizione prevede punteggi premiali per gli interventi di forestazione, anche urbana, legati alle politiche di diminuzione delle emissioni di CO2 in atmosfera. Dal 2018 al 2022 compreso sono stati erogati circa 12 milioni e mezzo € finanziando 57 progetti.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 del 4 maggio 2023.

Obiettivi e destinatari

Complessivamente il bando punta al miglioramento paesaggistico, alla riqualificazione del corridoio ecologico, al contenimento delle piene, al miglioramento della qualità chimico fisica delle acque e alla riduzione dei contaminanti agricoli verso fiumi e laghi.

Beneficiari dei finanziamenti, come per le passate edizioni, sono i Comuni, in forma singola o associata, Province, Città Metropolitana, gli Enti gestori delle aree naturali protette e dei siti della rete Natura 2000.

Le parole

L’assessore regionale all’Ambiente Matteo Marnati ha commentato così: “Continua l’impegno della Regione Piemonte nel contrasto dei cambiamenti climatici. Queste misure sono strutturali nel tempo e ci permettono di beneficiare di una grande ricaduta in termini di miglioramento ambientale, di riduzione del rischio idraulico dei fiumi ma anche l’abbattimento degli inquinanti sia nelle acque che nell’aria”.