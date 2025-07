MILANO (ITALPRESS) – Sibeg Coca-Cola, l’azienda che dal 1960 produce e sviluppa in esclusiva per la Sicilia i prodotti di The Coca-Cola Company, festeggia 65 anni di storia e radicamento sul territorio e guarda al futuro con nuovi investimenti sullo stabilimento di Catania. Ne ha parlato l’amministratore delegato Luca Busi in un’intervista a Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy.

