Regione Piemonte, 2.231.600 euro di contributi per gli eventi sportivi del 2025

Sono stati deliberati settimana scorsa, su proposta dell’assessore Paolo Bongioanni, contributi per oltre 2,2 milioni di euro per l’organizzazione degli eventi sportivi in Piemonte nell’anno 2025. I bandi saranno pubblicati entrò la metà di ottobre e resteranno aperti un mese.

INIZIATIVE FINANZIATE – “Progetti di eccellenza sportiva” € 50.000 –

“Eventi sportivi” – Sezione Competitiva per Coni e Federazioni, € 1.531.600 –

“Eventi sportivi” – Sezione Competitiva per EPS e società affiliate EPS, € 400.000 –

Gran Fondo e Marathon di ciclismo (su strada e MTB), € 200.000

“Sport tradizionali” – Pallapugno e Palla Tamburello, € 50.000,00.

LE PAROLE – Spiega l’assessore Bongioanni: «Questa nuova misura sostiene, per la prima volta rispetto al passato, l’intero sistema di organizzazione e promozione di eventi agonistici sul territorio piemontese. Per la prima volta sono ammessi a contributo non solo gli Eps, ma direttamente le società loro affiliate. E torna il sostegno a sport tradizionali del Piemonte, Pallapugno e Tamburello, orgoglio della tradizione delle province di Cuneo, Asti e Alessandria e valore aggiunto al loro appeal turistico e culturale».

L’assessore Paolo Bongioanni