Regione Piemonte: 12 milioni di euro per dare spazio alla natura e ridurre il consumo di suolo

La Regione Piemonte compie un passo decisivo nella lotta al consumo di suolo, mettendo a disposizione dei Comuni piemontesi oltre 12 milioni di euro per progetti di rinaturalizzazione di suoli degradati nei centri abitati, nell’ambito di politiche più complesse di rigenerazione urbana.

La misura, presentata ieri, si inserisce all’interno del Fondo nazionale 23-27 istituito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e destinato a tutte le Regioni italiane.

GLI OBIETTIVI – raggiungere entro il 2050 l’obiettivo europeo del “consumo di suolo zero”. Un traguardo ambizioso, ma imprescindibile. Tra il 2022 ed il 2023 in Piemonte si sono consumati altri 533 ettari netti di suolo, per un totale di suolo occupato da superfici artificiali di 170.769 ettari, il 6,72 % dell’intera area regionale, con conseguenze negative sull’ambiente, sulla sicurezza idrogeologica e sulla qualità della vita dei cittadini.

IL BANDO – Invita le Amministrazioni locali e le Province a proporre progetti che possano restituire spazi verdi sicuri, accessibili e fruibili. Saranno finanziati interventi di de-impermeabilizzazione di aree pubbliche da ri-naturalizzare attraverso aree verdi non più edificabili, capaci di migliorare il microclima cittadino, riducendo le isole di calore, favorendo l’infiltrazione dell’acqua piovana e incrementando la biodiversità. L’iniziativa avrà un impatto diretto sulla sicurezza, mitigando il rischio idraulico e idrogeologico.

LE PAROLE – Così il governatore Alberto Cirio: «Ogni volta che abbiamo la possibilità di reperire risorse economiche per salvaguardare il territorio, lo facciamo, perché crediamo in un equilibrio tra qualità della vita di comunità e necessità di proteggere l’ambiente. Con questo intervento dimostriamo che sviluppo e sostenibilità possono camminare insieme: tuteliamo la bellezza del nostro territorio perché il vero valore è consegnare alle future generazioni un Piemonte più verde, vivibile e competitivo».