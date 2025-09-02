Attualità Economia IN EVIDENZA

Regione Piemonte: 12 milioni di euro per dare spazio alla natura e ridurre il consumo di suolo

DiRaimondo Bovone

Set 2, 2025 , , , ,

VIDEO – https://www.transfernow.net/dl/20250901tMUdAiax 

La Regione Piemonte compie un passo decisivo nella lotta al consumo di suolo, mettendo a disposizione dei Comuni piemontesi oltre 12 milioni di euro per progetti di rinaturalizzazione di suoli degradati nei centri abitati, nell’ambito di politiche più complesse di rigenerazione urbana.  
La misura, presentata ieri, si inserisce all’interno del Fondo nazionale 23-27 istituito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e destinato a tutte le Regioni italiane.

GLI OBIETTIVI – raggiungere entro il 2050 l’obiettivo europeo del “consumo di suolo zero”. Un traguardo ambizioso, ma imprescindibile. Tra il 2022 ed il 2023 in Piemonte si sono consumati altri 533 ettari netti di suolo, per un totale di suolo occupato da superfici artificiali di 170.769 ettari, il 6,72 % dell’intera area regionale, con conseguenze negative sull’ambiente, sulla sicurezza idrogeologica e sulla qualità della vita dei cittadini.

IL BANDO – Invita le Amministrazioni locali e le Province a proporre progetti che possano restituire spazi verdi sicuri, accessibili e fruibili. Saranno finanziati interventi di de-impermeabilizzazione di aree pubbliche da ri-naturalizzare attraverso aree verdi non più edificabili, capaci di migliorare il microclima cittadino, riducendo le isole di calore, favorendo l’infiltrazione dell’acqua piovana e incrementando la biodiversità. L’iniziativa avrà un impatto diretto sulla sicurezza, mitigando il rischio idraulico e idrogeologico.

LE PAROLE – Così il governatore Alberto Cirio: «Ogni volta che abbiamo la possibilità di reperire risorse economiche per salvaguardare il territorio, lo facciamo, perché crediamo in un equilibrio tra qualità della vita di comunità e necessità di proteggere l’ambiente. Con questo intervento dimostriamo che sviluppo e sostenibilità possono camminare insieme: tuteliamo la bellezza del nostro territorio perché il vero valore è consegnare alle future generazioni un Piemonte più verde, vivibile e competitivo».

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 2 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Set 1, 2025 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Venezia 82, Dario Argento riceve il premio SIAE alla carriera

Set 1, 2025
IN EVIDENZA

Tajani “No polemiche con Francia, ma l’Italia non è paradiso fiscale”

Set 1, 2025
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Economia IN EVIDENZA

Regione Piemonte: 12 milioni di euro per dare spazio alla natura e ridurre il consumo di suolo

Set 2, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Sport

Serie C, girone B: prima vittoria della Juve Next Gen, 2-1 al Livorno

Set 2, 2025 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Musetti stende Munar e vola ai quarti agli Us Open

Set 2, 2025
TOP NEWS

Ucraina, Crosetto “Passi avanti ci sono stati, ma Putin non vuole la pace”

Set 2, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x