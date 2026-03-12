Referendum, Meloni: “Occasione straordinaria, riforma giustizia serve a italiani”

MILANO (ITALPRESS) – “Questa riforma non serve al governo, serve a tutti i cittadini, anche quelli che non votano e non mi detestano”. L o ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo all’evento sul referendum della giustizia al Teatro Franco Parenti di Milano, promosso dai gruppi parlamentari di Fdi di Camera e Senato. “Questo referendum è un’occasione straordinaria, non dovete voltarvi dall’altra parte, non stavolta, non restate a casa, vi riguarda tutti”.xm4/sat/mca3

(fonte video: Youtube Giorgia Meloni)

