Attualità IN EVIDENZA Video

Referendum, Meloni: “Occasione straordinaria, riforma giustizia serve a italiani”

Di

Mar 12, 2026
MILANO (ITALPRESS) – “Questa riforma non serve al governo, serve a tutti i cittadini, anche quelli che non votano e non mi detestano”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo all’evento sul referendum della giustizia al Teatro Franco Parenti di Milano, promosso dai gruppi parlamentari di Fdi di Camera e Senato. “Questo referendum è un’occasione straordinaria, non dovete voltarvi dall’altra parte, non stavolta, non restate a casa, vi riguarda tutti”.xm4/sat/mca3
(fonte video: Youtube Giorgia Meloni)

Di

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Giovani IN EVIDENZA

Un alessandrino di 10 anni è campione provinciale di scacchi e va alle finali internazionali

Mar 13, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA

Il meteo del fine settimana con la pioggia

Mar 13, 2026 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Venerdì 13 marzo: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Mar 12, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Costume & Società Salute

CSE Sanità: nelle RSA piemontesi rette fino a 4.000 euro, ma troppo personale senza qualifica

Mar 13, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Giovani IN EVIDENZA

Un alessandrino di 10 anni è campione provinciale di scacchi e va alle finali internazionali

Mar 13, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA

Il meteo del fine settimana con la pioggia

Mar 13, 2026 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Conference League: rimonta viola con Ndour e Gudmundsson, Fiorentina-Rakow 2-1

Mar 13, 2026