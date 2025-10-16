Attualità Cronaca Video

Barletta: rapine con sequestro di persona, 6 indagati

Ott 16, 2025


BARLETTA (ITALPRESS) – Dalle prime ore di questa mattina, i Carabinieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani, a conclusione di complesse indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Trani, stanno eseguendo un’ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani a carico di 6 indagati. Sono ritenuti appartenenti a un sodalizio criminale dedito alle rapine con sequestro di persona ed uso delle armi ai danni di autotrasportatori.

Fonte video: Carabinieri

