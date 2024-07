Raggi “Divario di genere ancora molto ampio”

ROMA (ITALPRESS) – “Grazie a Inclusione Donna iniziamo in maniera ufficiale un percorso sulla valutazione dell’impatto di genere. È un modo nuovo di approcciare le politiche che dovrebbe essere adottato da tutte le amministrazioni e via via, a scalare, anche dalle singole società private, per capire quanto ogni misura, ogni riforma, ogni iniziativa possa incidere in maniera significativa e misurabile soprattutto proprio sul genere”. Lo ha detto Virginia Raggi, già sindaca di Roma e ora consigliera comunale, a margine dell’evento di Inclusione Donna sulla Valutazione dell’impatto di genere al Campidoglio. Il divario di genere “purtroppo ancora è molto ampio, ma ci sono tanti strumenti che possono essere applicati”.

xi2/mgg/gtr