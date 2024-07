Lo Iacono “Valutare efficacia politiche sull’impatto di genere”

ROMA (ITALPRESS) – “Avere dei dati è fondamentale per ridurre il divario di genere, per il quale il nostro Paese non è messo bene rispetto all’obiettivo 5 dell’Agenda 2030”. Bisogna avere “delle informazioni di qualità che consentano di valutare sia l’efficacia ex ante ed ex post delle politiche, sia l’efficacia degli investimenti pubblici che vanno in questa direzione. Per questo è fondamentale introdurre come prassi la valutazione dell’impatto di genere per tutte le politiche”. Lo ha detto Giulio Lo Iacono, segretario generale dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASVIS), a margine dell’evento di Inclusione Donna sulla Valutazione dell’Impatto di genere al Campidoglio.

