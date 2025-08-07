Attualità Salute & Scienza Video

Il governatore pugliese Emiliano: “Grande lavoro sulla formazione dei medici”

Di

Ago 7, 2025


ACQUAVIVA DELLE FONTI (BARI) (ITALPRESS) – “Durante il Covid ci siamo resi conto anche che non avevamo medici e che quindi la Regione Puglia si doveva caricare del peso che in realtà spetterebbe allo Stato di promuovere le facoltà di Medicina e di promuovere le iscrizioni nelle scuole di specializzazione. Abbiamo quindi stimolato sia la direzione strategica di questo ospedale, sia i soggetti che curano la formazione dei medici a formulare delle opzioni per aumentare il numero degli iscritti a Medicina e alle scuole di specializzazione in Puglia”. Lo ha affermato questo pomeriggio ad Acquaviva delle Fonti (Ba) il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, a margine della sottoscrizione del protocollo d’intesa tra la Regione Puglia e la LUM – Libera Università Mediterranea “Giuseppe Degennaro”.

xa2/pc/mca2

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Politica

Nordio: “Le decisioni ministeriali sono solo mie”

Ago 7, 2025
Attualità Esteri IN EVIDENZA

Putin: “L’incontro con Zelensky è possibile, ma a certe condizioni”

Ago 7, 2025
Attualità Cronaca Video

Catania: scoperta centrale dello spaccio in 2 abitazioni

Ago 7, 2025

Ti sei perso...

Attualità IN EVIDENZA Politica

Nordio: “Le decisioni ministeriali sono solo mie”

Ago 7, 2025
Attualità Esteri IN EVIDENZA

Putin: “L’incontro con Zelensky è possibile, ma a certe condizioni”

Ago 7, 2025
Attualità Cronaca Video

Catania: scoperta centrale dello spaccio in 2 abitazioni

Ago 7, 2025
Attualità Science & Technology Video

Intelligenza artificiale, un bando europeo per la sicurezza

Ago 7, 2025