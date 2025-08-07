Il governatore pugliese Emiliano: “Grande lavoro sulla formazione dei medici”

ACQUAVIVA DELLE FONTI (BARI) (ITALPRESS) – “Durante il Covid ci siamo resi conto anche che non avevamo medici e che quindi la Regione Puglia si doveva caricare del peso che in realtà spetterebbe allo Stato di promuovere le facoltà di Medicina e di promuovere le iscrizioni nelle scuole di specializzazione. Abbiamo quindi stimolato sia la direzione strategica di questo ospedale, sia i soggetti che curano la formazione dei medici a formulare delle opzioni per aumentare il numero degli iscritti a Medicina e alle scuole di specializzazione in Puglia”. Lo ha affermato questo pomeriggio ad Acquaviva delle Fonti (Ba) il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, a margine della sottoscrizione del protocollo d’intesa tra la Regione Puglia e la LUM – Libera Università Mediterranea “Giuseppe Degennaro”.

xa2/pc/mca2