Roma: ratti e mancanza di sicurezza, sequestrato un ristorante cinese a Roma

Ago 7, 2025


ROMA (ITALPRESS) – La Polizia ha sequestrato un ristorante in via Prenestina il cui amministratore ed il socio di maggioranza sono entrambi originari della Repubblica Popolare Cinese. È bastato fare accesso al locale, strutturato su due piani, per riscontrare le prime gravi irregolarità: totale assenza di estintori o, laddove presenti, con revisione scaduta da diversi anni ed utilizzati come fermaporte, uscite di emergenza ostruite, impianto elettrico privo di alcuna manutenzione e pessime condizioni igienico sanitarie nella conservazione degli alimenti.

Fonte video: Polizia di Stato

