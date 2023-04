Pesca: la Provincia di Alessandria interviene ripopolando con trote il torrente Orba

La Provincia di Alessandria ha provveduto, da qualche mese a questa parte, con la presenza di adeguati livelli di acqua, a sostenere le popolazioni ittiche autoctone nel tratto alto del torrente Orba.

A monte della diga di Ortiglieto sono state rilasciate, a più riprese, trote mediterranee di ceppo autoctono (salmo ghigii) provenienti dall’incubatoio provinciale di Molare.

L’intervento, finalizzato ad una maggior diffusione di quel tipo di pesci, ha riguardato il rilascio di trotelle (6/7 cm) e di individui adulti con dimensioni “di pronta pesca” (25-27 cm).

La Provincia di Alessandria, attraverso adeguati investimenti e il supporto della FIPSAS e dei volontari ‘A.P.D. Pescatori di Molare’, assicura per l’anno in corso l’impegno per il mondo della pesca in materia di immissione ittica, operando con difficoltà in una prematura situazione con preoccupante siccità di fiumi e torrenti.

Il consigliere provinciale Stefano Zoccola, con delega a caccia e pesca, sottolinea che l’attività di sostegno alle popolazioni ittiche autoctone della Provincia è un fiore all’occhiello per la proficua resa della produzione di trotelle di ceppo mediterraneo. Analogamente potrebbe essere valutabile una simile attività anche su alcune specie venatorie.