Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati. Vediamo nel dettaglio il tempo che ci attenderà nei prossimi giorni.

Venerdì 11 agosto – Cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, residue stratificazioni più compatte sulle Alpi.

Qualche cumulo a ridosso dei rilievi nel pomeriggio,precipitazioni assenti, salvo locali deboli piovaschi sui

settori alpini. Ventilazione generalmente debole, nordoccidentali sulle Alpi, di intensità variabile altrove.

Temperature in generale aumento.

Sabato 12 agosto – Cieli sereni, locale nuvolosità in transito nel corso della giornata, possibile formazione di

cumuli su Alpi e vicine pianure tra tardo pomeriggio e sera. Previsioni assenti, salvo deboli rovesci sulle Alpi

nel pomeriggio, ventilazione debole ovunque, prevalentemente orientali in pianura. Temperature in

ulteriore aumento, specie i valori massimi.

Domenica 13 agosto – Cieli soleggiati, tendenza ad aumento di cumuli a partire dai settori alpini dal

pomeriggio. Deboli rovesci sparsi sui settori alpini, parziale coinvolgimento delle vicine pianure in serata,

Ventilazione debole occidentale sulle Alpi, da nord in pianura. Temperature in generale aumento.

Prossima settimana – Dopo una “pausa” con temperature anche al di sotto della media, l’estate è pronta a

tornare di gran carriera, questo per via di aria più calda di origine africana. Le temperature subiranno un

sensibile aumento con valori massimi intorno ai 34/35º, quelli minimi tra i 20/22° specie nelle zone interne,

ma in generale tra i 17/20º ovunque. Ondata di caldo che è vista per diverse settimane, forse dopo

Ferragosto ci potrà essere un aumento dell’instabilità, ma è da confermare. Sino ad allora tanto sole e solo

locali temporali sulle Alpi.

Manuel Atzori