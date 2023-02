Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati. Vediamo il tempo che ci aspetta per oggi e i prossimi giorni.

La giornata di oggi Venerdì 3 febbraio vedrà condizioni di tempo soleggiato con il transito di locali valutate in pianura, ventilazione moderata da nord, nord-ovest sulle Alpi con raffiche forti sulle creste di confine, deboli e in prevalenza occidentali sugli Appennini, deboli e talvolta assenti in pianura. Temperature che subiranno un aumento specie i valori massimi.

Sabato 4 febbraio: cieli sereni o poco nuvolosi in pianura, locali addensamenti più compatti sulle Alpi.

Ventilazione dai quadranti settentrionali a tutte le quote con episodi di Föhn nel nord regione, temperature in generale aumento con valori che si porteranno oltre le medie del periodo anche di 10º con massime che localmente sfioreranno i 20º, valori generalmente compresi tra i 15/17º ovunque.

Domenica 5 febbraio: cieli sereni in quota, più grigio al mattino sulle zone pedemontane, e localmente in pianura per nubi basse. Ventilazione moderata settentrionale in montagna, deboli e prevalentemente da est in pianura, generale calo termico specie in serata con valori vicini allo 0 in pianura.

Per quanto riguarda il prosieguo, per la settimana a venire vige ancora incertezza, tuttavia al momento è probabile l’arrivo di un ondata di freddo da est con un sensibile calo termico. Da valutare poi eventuali risvolti precipitativi, in quanto, come spesso accade, la nostra regione in questo tipo di situazioni rimane ai margini.

Manuel Atzori