Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati.

Il tempo per oggi Venerdì 27 gennaio, vedrà cieli inizialmente velati o coperti sulle Alpi, e foschie o nubi basse in pianura generalmente durante le prime ore più fredde. Nel corso della giornata la tendenza è verso ampie schiarite con più sole, con cieli praticamente tutti sereni in serata. Ventilazione generalmente nord orientale di debole o moderata intensità in montagna, deboli in pianura con picchi moderati lungo l‘Appennino alessandrino, generale calo termico.

Sabato 28 : cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, probabile passaggio di velature o nubi basse in pianura, ventilazione debole o moderata nord orientale in montagna. Calmi o variabili in pianura, calo delle minime con valori sotto lo zero di diversi gradi, specie nelle vallate Alpine.

Domenica 29 : cieli sereni con locali velature in pianura, vento moderato in montagna da Nord, assenti o al massimo deboli in pianura, temperature nel complesso stazionarie.

Per quanto riguarda la prossima settimana, non avremo sostanziali cambiamenti: clima che rimarrà prettamente invernale con minime sotto lo zero e massime intorno ai 8/9º.

Manuel Atzori