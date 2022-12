Previsioni del tempo

Carissimi lettori ben ritrovati.

Il tempo per oggi Venerdì 30 Dicembre , vedrà cieli inizialmente nuvolosi, con sulle Alpi nordoccidentali neve a partire dai 1.300m sulle Alpi Lepontine, sui 1.800/2.000m altrove.

Nella giornata di Sabato 31 (San Silvestro) , i cieli saranno parzialmente nuvolosi al mattino, con nubi più compatte nel settore sudorientale della regione, generale aumento della nuvolosità sulle pianure per via di nubi basse. Ventilazione moderata da sud ovest sulle Alpi, in intensificazione durante la mattinata, di intensità variabile in pianura. Lato termico che vedrà un aumento nei valori massimi con punte superiori ai 10º.

Il nuovo anno esordirà Domenica 1 Gennaio (Capodanno) con cieli soleggiati sulle Alpi, nuvolosi altrove, locali pioviggini su Appennini e pianure orientali. Ventilazione tesa sulle Alpi, generalmente debole in pianura.

Per quanto riguarda il prosieguo, la settimana a venire sarà sulla falsa riga delle ultime con temperature miti, pioviggini e locali nebbie. Al momento non si vedono sostanziali cambiamenti, come scritto nell’articolo precedente. Stagione invernale momentaneamente in pausa, vedremo poi se nella seconda decade del mese ci saranno novità.

Ne approfitto per augurare a voi tutti un Felice Anno Nuovo.

Manuel Atzori