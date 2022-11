Previsioni del tempo

Il tempo, per oggi venerdì 25 novembre, vedrà condizioni meteo stabili con cieli nuvolosi di mattina specie sulle pianure centro-orientali, nuvolosità piuttosto compatta lungo i rilievi alpini.

Nel corso della giornata tendenza a maggiori schiarite a partire dalle Alpi verso le pianure con più sole, ventilazione che sarà a tratti moderata da ovest sulle Alpi e in genere deboli sull’Appennino, dal pomeriggio rotazione da nord su tutti i settori di montagna. Ventilazione debole/moderata anche in pianura, per quanto riguarda le temperature saranno in lieve diminuzione le massime, in aumento invece i valori minimi.

La giornata di sabato sarà prevalentemente soleggiata su tutti i settori, cieli tersi e sgombri da nebbie per via di ventilazione tesa da nord, temperature stazionarie.

Domenica giornata simile a sabato con inizialmente sole, tuttavia non sono escluse delle nubi nel corso della giornata con foschie o nebbie tra astigiano e alessandrino, ventilazione debole a tutte le quote, minime in calo ove localmente potrebbero essere intorno agli 0º o anche meno.

La tendenza poi alla prossima settimana è verso un tempo variabile, con cieli spesso coperti e locali pioviggini, temperature che rimarranno vicino le medie stagionali.

Manuel Atzori