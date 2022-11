Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati, ecco come sarà il tempo per oggi Venerdì 18 novembre.

Nelle prime ore della giornata avremo cieli in prevalenza nuvolosi, con locali banchi di nebbia, nel corso della mattinata poi più sole. Ventilazione moderata e a tratti forte nordoccidentale sulle Alpi, tra il debole e il moderato settentrionali sull’Appennini, deboli o assenti in pianura.

Per quanto riguarda il lato termico, le temperature saranno piuttosto “miti” per il periodo, con valori che durante le ore centrali raggiungeranno i 15/16º, minime più contenute.

La giornata di sabato esordirà con cieli sereni, locali banchi di nebbia lungo i percorsi fluviali, nel corso della mattinata nuvolosità che tenderà ad aumentare specie in pianura. Ventilazione debole o assente. Temperature in lieve calo specie nei valori minimi.

Nella giornata di domenica, non ci saranno grossi cambiamenti, tempo che si manterrà in prevalenza asciutto, tuttavia non mancherà un po’ di nuvolosità, temperature in generale calo. Ventilazione debole sulle pianure, moderati occidentali sui rilievi alpini.

La tendenza alla prossima settimana è verso condizioni di variabilità generale, al momento non sono previsti peggioramenti organizzati, continuerà quindi questo trend NON piovoso per la nostra regione, in continua sofferenza idrica, generale calo delle temperature, verso valori più consoni al mese in corso.

Manuel Atzori