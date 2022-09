Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati, la giornata di oggi Venerdì 23 settembre, sarà caratterizzata da nuvolosità irregolare, più compatta sui monti, senza precipitazioni. Nel corso della giornata poi saranno possibili delle deboli piogge lungo i rilievi alpini, complice un fronte in avvicinamento da ovest che nella giornata di sabato causerà delle piogge.

Nella giornata di sabato, i cieli saranno nuvolosi o molto nuvolosi, durante la mattinata ci saranno le prime precipitazioni lungo i rilievi alpini, localmente a carattere di rovesci o temporali. Nel corso della giornata precipitazioni che dureranno più diffuse e coinvolgeranno parzialmente anche le pianure, indicativamente le zone ove ci saranno fenomeni più consistenti saranno quelle del basso Piemonte (parte dell’Astigiano e Alessandrino andando verso est) e in generale l’alto Piemonte sempre verso est, le altre zone rimarranno piuttosto ai margini complice la disposizione delle correnti non favorevoli, tuttavia non si escludono dei rovesci al passaggio del fronte freddo. Generale miglioramento in serata a partire da ovest.

La giornata di domenica vedrà della nuvolosità irregolare, generale diminuzione delle temperature specie le massime.

Settimana a venire che vedrà altri peggioramenti in un contesto ormai autunnale.

Manuel Atzori