Poste Italiane lancia Polis, la Casa dei servizi digitali. Uncem: “Azione di crescita a vantaggio dei territori”

Polis è il progetto ideato da Poste Italiane per fare degli Uffici Postali una Casa dei servizi digitali, uno Sportello Unico che renderà semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione in 7.000 Comuni al di sotto dei 15.000 abitanti.

Il progetto

Polis è stato illustrato ai 7.000 sindaci lunedì scorso alla Nuvola di Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dalla Presidente di Poste Italiane, Maria Bianca Farina, e dall’Amministratore Delegato, Matteo Del Fante.

Le parole di Uncem

Marco Bussone, presidente nazionale Uncem, nel suo intervento alla Nuvola dell’Eur ha detto: “Polis è una vera azione di crescita a vantaggio dei territori, creando luoghi di comunità ove ci sono uffici postali. Si danno nuove opportunità anche nei 200 Comuni in Italia senza negozi e bar: non solo sportelli ove pagare conti correnti o ritirare un pacco, bensì un ritrovo della comunità viva, come i bar, vicino ai caffé e alle scuole. Senza uffici postali che diventano luoghi di comunità, i nostri paesi muoiono. Grazie soprattutto al Presidente Mattarella che ha incoraggiato questo progetto che vedrà 1,5 miliardi di euro di investimento, metà del PNRR e metà dell’azienda”.