Ospedale di Alessandria: la sicurezza informatica sarà potenziata dopo gli attacchi hacker subìti

La vicenda

Ogni giorno le Aziende sanitarie regionali, come anche altre strutture regionali, sono oggetto di attacchi informatici e tentativi di intrusione, regolarmente respinti. A seguito dell’attacco subito dall’Azienda Ospedaliera di Alessandria, il sistema degli applicativi aziendali non è stato violato. Gli hacker non hanno avuto accesso ai database dei software con cui sono gestiti i processi sanitari e tecnico-amministrativi e l’Azienda non ha interrotto le attività.

L’investimento

L‘assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi, ha parlato della questione spiegando anche gli investimenti previsti: “Nel primo trimestre 2022 l’Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria identificò le azioni di potenziamento di sicurezza informatica della propria infrastruttura entro il 2023. Accanto alle misure tecnologiche, fu avviato anche un programma di consolidamento delle competenze in materia di gestione sistemistica coerente con le indicazioni nazionali. Sul fronte investimenti l’Azienda ha previsto l’impiego di oltre 1.000.000 euro in 5 anni, tra autofinanziamento e fondi PNRR, per potenziare la sicurezza infrastrutturale e applicativa dei sistemi ospedalieri“.