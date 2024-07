BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Dobbiamo reindustrializzare i nostri territori per i settori strategici necessari per la transizione ecologica, in modo da essere indipendenti da Paesi terzi”. Lo ha detto Benedetta Scuderi, europarlamentare di Alleanza Verdi-Sinistra, parlando delle sue priorità in occasione della prima plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo.

