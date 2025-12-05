Opere di Mozart e capolavori di Bach, Monteverdi e Handel per Natale su Tivusat

ROMA (ITALPRESS) – Mezzo (il canale al numero 49 della piattaforma satellitare gratuita di Tivusat) propone i capolavori della musica sacra vocale e corale. Si comincia con il Vespro della Beata Verginedi Claudio Monteverdi, composizione che ha dato all’autore del 1600 un posto tra i grandi della storia della musica. L’esecuzione è affidata alla Orkester Nord di Trondheim in Norvegia sotto la direzione di Martin Wahlberg. La Messa in Si minore di Johan Sebastian Bach è un assoluto capolavoro che trova la sua massima espressione nell’esecuzione degli English Baroque Soloists di Sir John Eliot Gardiner, mentre all’ensemble musicale Pygmalion di Raphael Pichon – tra i più giovani e noti direttori d’orchestra – è affidata la la Messa breve, una esclusiva assoluta in onda la sera di domenica 14. Due giorni prima è ilveterano direttore d’orchestra americano John Nelson a dare la sua particolare impronta al Messiah, il capolavoro di Georg Friedrich Hàndel. Le opere di Mozart proposti da Mezzo sono un excursus tra le sinfonie e i piano concerti più noti, tra i tanti vale la pena ricordare le Sinfonie numero 39, 40, 41 e i Piano concerti 20, 23, 24 e 27. Appuntamenti per ammirare i grandi pianisti Zoltan Kocsis, Ivan Klansky, Andrè Previn e Aleksandar Madzar e le orchestre Deutsche Kammerphilharmonie di Brema, l’Orchestra Sinfonica di Stoccarda negli anni in cui era diretta da Gianluigi Gelmetti e la English Chamber Orchestra, in questa occasione guidata da Jeffrey Tate.

Ecco la programmazione nel dettaglio.

Monteverdi, Vespro della Beata Vergine, Orkester Nord, Martin Wahlberg, venerdì 5 ore 21:25.

Bach, Mass in B Minor, John Eliot Gardiner, domenica 7, ore 21:50.

Bach, Missa brevis, Pygmalion, Raphael Pichon, domenica 14 ore 21:55 PREMIERE.

Handel, Messiah, John Nelson, venerdì 12/12, ore 22:00.

Mozart, Piano Concerto No. 23, Zoltàn Kocsis, Jiri Belohlavek, lunedi 1, ore 21:30 e in replica martedì 9, ore 18:00.

Mozart, Symphony No. 39, Deutsche Kammerphilharmonie, David Zinman, lunedì 15, ore 22:00.

Mozart, Symphony No. 40, Sinfonieorchester Stuttgart, Gianluigi Gelmetti, lunedì 15, ore 22:30.

Mozart, Symphony No. 41, English Chamber Orchestra, Jeffrey Tate, lunedì 15, ore 23:00.

Mozart, Piano Concerto No. 20, Ivan Klanský, lunedì 15, ore 21:30.

Mozart, Piano Concerto No. 24, Andrè Previn, lunedì 22, ore 21:15.

Mozart, Piano Concerto No. 27, Aleksandar Madzar, lunedì 22, ore 22.

