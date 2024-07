Pichetto: “Tracciamento bombole metano assicura controlli puntuali”

ROMA (ITALPRESS) – “Il sistema veicolare italiano attualmente già ha un milione di veicoli a metano”. L’obiettivo “è quello di avere una sicurezza delle persone, dei mezzi e dello strumento, ma anche sicurezza rispetto alla dispersione delle bombole che, in molti casi sono state oggetto anche di commercio parallelo, esportazione clandestina o abbandono. In questo modo c’è un controllo puntuale del luogo di carico e di scarico del prodotto”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine della presentazione del nuovo sistema di tracciamento delle bombole a metano per autotrazione realizzato dalla SFBM, all’auditorium GSE a Roma.

