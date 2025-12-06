Attualità IN EVIDENZA Politica

La commissaria Kallas: “Gli USA sono ancora il maggiore alleato dell’Unione Europea”

Di

Dic 6, 2025

ROMA (ITALPRESS) – L’Alto Rappresentante per la politica estera dell’UE, Kaja Kallas, ha sottolineato come gli USA siano ancora oggi il principale alleato dell’Europa, anche dopo la nuova strategia di sicurezza del presidente Donald Trump, critica verso le Istituzioni UE.
“Certo ci sono molte critiche, ma credo che alcune siano anche vere – ha detto Kallas, al Doha Forum – gli USA sono ancora il nostro più grande alleato. Penso che non siamo sempre stati d’accordo su diversi temi, ma credo che il principio generale sia ancora valido. Siamo i più grandi alleati e dovremo restare uniti”.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Video

Mattarella: “Il volontariato è una leva possente per dare vicinanza”

Dic 6, 2025
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Droni e missili ipersonici russi lanciati su Kiev

Dic 6, 2025
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Palatium Vetus: in esposizione la pala d’altare ‘Assunzione della Vergine’ del Moncalvo

Dic 6, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

Attualità IN EVIDENZA Politica

La commissaria Kallas: “Gli USA sono ancora il maggiore alleato dell’Unione Europea”

Dic 6, 2025
Attualità IN EVIDENZA Video

Mattarella: “Il volontariato è una leva possente per dare vicinanza”

Dic 6, 2025
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Droni e missili ipersonici russi lanciati su Kiev

Dic 6, 2025
Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C, girone B: per la Juve Next Gen una trasferta inedita sul campo del Guidonia

Dic 6, 2025 Raimondo Bovone