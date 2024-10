Mattarella: “L’Italia è convinta sostenitrice dell’approdo dell’Albania in Europa”

PIANA DEGLI ALBANESI (PALERMO) (ITALPRESS) – “La capacità della comunità arbèreshè di preservare un così ricco patrimonio rappresenta un modello di ispirazione, parte di quella ricchezza di diversità, linguistiche e culturali, presente in Italia, tutelata dalla stessa Costituzione, proprio quale elemento essenziale di una Repubblica rispettosa delle molteplici identità che la costituiscono, e dalla legge 482 del 1999, dedicata alle minoranze linguistiche storiche”.

Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso del suo intervento al Teatro del Seminario a Piana degli Albanesi, comunità a cui ha fatto visita insieme al suo omologo albanese, Bajram Begaj.

“Gli arbèreshè incarnano una storia di integrazione e accoglienza che ha avuto successo, un esempio di come la mutua conoscenza e il reciproco rispetto siano fonte di arricchimento culturale e strumento di crescita per le realtà e per i Paesi in cui vivono insieme le diverse comunità. Queste comunità costituiscono, inoltre, un ponte di amicizia con i popoli albanofoni sull’altra sponda dell’Adriatico. La storia recente ha visto popoli, come quello quello albanese, cercare nell’Italia la speranza di costruire futuro e prospettiva di vita in un’Europa unita e senza più divisioni – ha continuato Mattarella – e la comune appartenenza all’Alleanza Atlantica e, in prospettiva, all’Unione Europea, pongono l’Italia come convinta sostenitrice di questo approdo, da realizzare velocemente per l’intera regione dei Balcani occidentali”.

– Foto: xd6/Italpress –

(ITALPRESS).