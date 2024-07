GENOVA (ITALPRESS) – “Non siamo qui per emettere sentenze di condanna, ma è Toti che non deve condannare la comunità ligure, non può tenere in scacco un’intera regione”. Lo dice il leader del M5S Giuseppe Conte, a margine della manifestazione a Genova per chiedere le dimissioni del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

