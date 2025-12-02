IN EVIDENZA Politica Video

Il ministro degli Esteri, Tajani: “Ottime relazioni tra Italia e Mongolia”

Di

Dic 2, 2025
ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo ottime relazioni con questo paese”. Lo ha affermato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in occasione del Forum Imprenditoriale Italia – Mongolia organizzato in collaborazione con ICE Agenzia. “Presto ci saranno dei voli diretti. Anche a livello culturale rafforzeremo la nostra cooperazione. Nel settore dello spazio si può collaborare molto e, anche per quanto riguarda altri settori industriali, i rapporti sono positivi. Stanno crescendo le esportazioni italiane in quel paese. Il business forum dimostra quanto interesse ci sia da parte nostra ad essere presenti in quel mercato e di investire in quel paese, ma anche da parte loro il grande interesse nel fare joint-venture con l’Italia. Ci siamo confrontati su tanti problemi e c’è una identità di vedute”.xl5/sat/mca2

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

IA e nuove sfide assicurative, a Milano la 95^ assemblea di Anagina

Dic 2, 2025
IN EVIDENZA

Disabilità, Corti “Inclusione fondamentale in sport, lavoro e tempo libero”

Dic 2, 2025
IN EVIDENZA

Galvagno “Sul rinvio a giudizio sereno di chiarire quanto prima”

Dic 2, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Assicurazioni, Anagina punta su IA e nuove polizze contro i rischi climatici

Dic 2, 2025
TOP NEWS

Danilo Gallinari dice basta al basket giocato “Una carriera sempre sognata”

Dic 2, 2025
TOP NEWS

Carceri, La Russa “La pena non può ledere la dignità della persona”

Dic 2, 2025
TOP NEWS

Cina: aspettativa di vita media raggiunge i 79 anni nel 2024

Dic 2, 2025