Tg Sport – Speciale Milano Cortina 2026 – 20/2/2026

Feb 20, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Per l’Italia Team ultime gare per incrementare il record di medaglie
– Short track, Gios “Serve un’analisi seria sugli errori arbitrali”
– Mazzone “Milano-Cortina Olimpiade da record, Roma può sognare per il futuro”
– Nordio in visita a Casa Italia a Cortina “Incredibile tutte queste medaglie”
Attualità Politica

Attualità Alessandrina Politica

