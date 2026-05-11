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Il ministro Piantedosi a Lione incontra il segretario generale Interpol

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Mag 11, 2026

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi nel corso della sua visita al quartier generale dell’Interpol a Lione, ha incontrato il segretario generale Valdecy Urquiza. “Al centro del cordiale colloquio l’attuale contesto internazionale e i rischi per la sicurezza, la cooperazione tra le Forze di Polizia, la lotta alla criminalità organizzata e al narcotraffico”, spiega il Viminale in una nota.
Tra i temi trattati: il progetto I-CAN, che ha contribuito a portare il contrasto alla ndrangheta e alle mafie transnazionali al centro dell’agenda di sicurezza internazionale, lo sviluppo dell’iniziativa IDENTITY, implementata su impulso del Viminale e finalizzata a rafforzare la capacità di identificazione biometrica per prevenire l’infiltrazione di terroristi nei flussi migratori, e l’implementazione del nuovo strumento di Interpol (Silver Notice), promosso dall’Italia, per tracciare i patrimoni illeciti, basato sul metodo del Follow the Money, intuizione investigativa di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

– Foto ufficio stampa ministero dell’Interno –

(ITALPRESS).

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